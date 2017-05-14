%3.1 نمو إيرادات «المالية» من أرباح الاستثمارات وحقوق الامتياز

يوسف البستنجي (أبوظبي)

رفعت وزارة المالية تقديراتها للإيرادات المتوقع تحقيقها من أرباح الاستثمارات و حق الامتياز وأرباح «اتصالات» و«دو» و«المصرف المركزي» لعام 2017 بقيمة 450 مليون درهم بنمو نسبته 3.1% إلى 14.767 مليار درهم مقارنة مع إيرادات تحققت فعليا بقيمة 14.317 مليار درهم تقريباً في عام 2016، بحسب يونس الخوري و كيل الوزارة.

وقال الخوري لـ «الاتحاد» إن الوزارة رفعت الإيرادات التقديرية من أرباح الاستثمارات وتشمل استثمارات للحكومة الاتحادية في عدد من الشركات التي تساهم بها الحكومة داخل الدولة وخارجها، لعام 2017 بنسبة 27% بزيادة قيمتها 135 مليون درهم لتصل 623.53 مليون درهم، مقارنة مع أرباح الاستثمارات التي تحققت فعليا بقيمة 488.48 مليون درهم لعام 2016.

كما رفعت الإيرادات المقدرة لعام 2017 من حق الامتياز وأرباح «اتصالات» و«دو» والمصرف المركزي بنسبة 2.2% بقيمة 315 مليون درهم لتصل إلى 14.143 مليار درهم مقارنة مع 13.828 مليار درهم إيرادات تحققت فعليا عام 2016.

وأوضح الخوري أن الإيرادات التي تحققت فعليا من حق الامتياز وأرباح «اتصالات» و«دو» والمصرف المركزي لعام 2016 جاءت أعلى بنسبة 1.3% عن التقديرات التي كانت الوزارة اعتمدتها عند مستوى 13.647 مليار درهم تقريباً للعام الماضي، و أما التقديرات التي كانت متوقعة للوزارة من أرباح الاستثمارات لعام 2016 فقد جاءت أعلى من إيرادات الأرباح التي تحققت فعلياً بنحو 124 مليون درهم، حيث كانت الوزارة قدرتها بنحو 612.44 مليون درهم، في حين تحقق فعليا 488.48 مليون درهم تقريباً للعام الماضي.