ميثاء الشامسي: الإماراتيات شريك أساسي في دعم مسيرة التنمية والتطوير

طوكيو (وام)

استعرضت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة جهود دولة الإمارات، إضافة إلى دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» في مجال تمكين المرأة اقتصاديا بجانب عدد من المشاريع التي أطلقتها سموها لتفعيل دور المرأة في المشاركة الاقتصادية.

وألقت معاليها -خلال مشاركتها في الدورة الـ 27 للقمة العالمية للمرأة في العاصمة اليابانية طوكيو- الضوء على مشروع «أمل» الذي يدعمه صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم أصحاب الهمم والعمل على تمكينهم اقتصاديا من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف القمة - التي تختتم اليوم واستمرت ثلاثة أيام تحت رعاية معالي شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني - إلى فتح السوق العالمية أمام النساء في مجال الأعمال التجارية إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول لتسريع تمكين المرأة اقتصاديا وإيجاد الحلول لتذليل الصعاب التي من الممكن أن تواجهها.

ونقلت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي في كلمتها - خلال الحلقة الوزارية التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة - تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتمنياتها للقمة كل النجاح والتوفيق، فيما استعرضت جهود سموها وتوجهاتها من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال التعاون البناء وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والذي بدوره سيساعد المرأة لأن تكون الشريك الأساسي في دعم مسيرة التنمية والتطوير في بلادها.