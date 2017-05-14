نهيان بن مبارك: الإمارات أصبحت ملتقى عالمياً مهماً للمستثمرين والمصرفيين

دبي (وام)
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة أهمية المعرفة المالية وكسب المهارات الصحيحة للاستثمارات الناجحة وتحقيق الإنجازات الذاتية.
وأضاف معاليه خلال كلمة رئيسة في افتتاح ملتقى النجاح لقادة الأعمال، والذي نظمته مؤسسة نجاحي اليوم في دبي، أن دبي ودولة الإمارات أصبحت ملتقى عالميا مهما وخاصة بالنسبة إلى المستثمرين والمصرفيين ورجال الأعمال ورواد الأعمال والتجار وغيرهم الكثير، مشيراً إلى أن بيئتنا تشجع الرؤى الإبداعية والتصميم وجرأة الشباب في سعيهم لتحقيق النجاح.
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وفي ختام كلمته، قال معالي الشيخ نهيان «معظمكم هنا لأنكم تسعون للتعلم أكثر ولإيجاد سبل لتحقيق ما يتجاوز قدراتكم الحالية ولتحقيق ذلك نقوم بمنحكم الأدوات والمهارات اللازمة للوصول إلى أهدافكم المنشودة. إن هذا الملتقى من شأنه أن ينير مخيلتكم ويحفزها على الإبداع ويزيد من ثقافتكم ويوسع خبراتكم وينشط ذكاءكم. ولكن اتخاذ الخطوة الأولى تعتمد في الأساس عليكم أنتم لذا فأنا سعيد لوجودنا هنا معاً وأتمنى لكم جميعا نجاحا كبيرا في مجال الأعمال وفي حياتكم».
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وتدعم مؤسسة نجاحي عام الخير من خلال تقديم جزء من ريع الفعالية للأعمال الخيرية عن طريق التعاون مع منارة الأمل ومشاريعها والتي تهدف هذه المشاريع إلى إحداث أثر إيجابي في حياة الأطفال والشباب.