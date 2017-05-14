نهيان بن مبارك: الإمارات أصبحت ملتقى عالمياً مهماً للمستثمرين والمصرفيين

دبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة أهمية المعرفة المالية وكسب المهارات الصحيحة للاستثمارات الناجحة وتحقيق الإنجازات الذاتية.

وأضاف معاليه خلال كلمة رئيسة في افتتاح ملتقى النجاح لقادة الأعمال، والذي نظمته مؤسسة نجاحي اليوم في دبي، أن دبي ودولة الإمارات أصبحت ملتقى عالميا مهما وخاصة بالنسبة إلى المستثمرين والمصرفيين ورجال الأعمال ورواد الأعمال والتجار وغيرهم الكثير، مشيراً إلى أن بيئتنا تشجع الرؤى الإبداعية والتصميم وجرأة الشباب في سعيهم لتحقيق النجاح.

وقال معاليه «إن مشاركتكم ما هي إلا مثال على رغبتكم وسعيكم في نشر وتطوير المميزات التي تقدرها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما وأثني عليكم لسعيكم إلى تحقيق رؤاكم الخاصة بالتميز والنجاح في ذات الوقت. وبينما أنتم هنا اليوم، وأثناء تعلمكم استراتيجيات وارن بوفيت الاستثمارية واستراتيجيات الاستثمار في العقار واستراتيجيات التداول والتجارة وكيفية تكوين الأموال وخلق الدخل المستدام، فأنا أشجعكم أيضا على التركيز على ما تحتاجونه لتحقيق الإنجاز الذاتي».

وفي ختام كلمته، قال معالي الشيخ نهيان «معظمكم هنا لأنكم تسعون للتعلم أكثر ولإيجاد سبل لتحقيق ما يتجاوز قدراتكم الحالية ولتحقيق ذلك نقوم بمنحكم الأدوات والمهارات اللازمة للوصول إلى أهدافكم المنشودة. إن هذا الملتقى من شأنه أن ينير مخيلتكم ويحفزها على الإبداع ويزيد من ثقافتكم ويوسع خبراتكم وينشط ذكاءكم. ولكن اتخاذ الخطوة الأولى تعتمد في الأساس عليكم أنتم لذا فأنا سعيد لوجودنا هنا معاً وأتمنى لكم جميعا نجاحا كبيرا في مجال الأعمال وفي حياتكم».

ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 800 مشارك بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات وكبار رجال الأعمال من الدولة والمنطقة ومتحدثون عالميون بارزون، إلى تثقيف وتعليم وتحفيز المشاركين على تحديد أهداف واضحة وخلق وتحقيق الدخل المستدام والتي بدورها سترفع مستوى التفكير إلى مستويات عالية من التحقيق الذاتي والنجاح فيما ركز الملتقى على تكوين والحفاظ على الثروة وكيفية الحفاظ على اللياقة البدنية والعقلية وخلق حياة استثنائية. وخلال الملتقى، قامت ماري بوفيت، وهي المتحدث الرئيس باستعراض استراتيجياتها الاستثمارية فيما قام ماك أترام، الحائز على جائزة ريادة الأعمال والذي يملك عددا كبير من الأعمال بتسليط الضوء على أبرز 4 أفكار تهيمن على الأعمال اليوم للوصول إلى النجاح و9 خطوات أساسية ساعدت الكثير من الشركات على التطور بشكل سريع. كما استعرض ساندي جاديجا وهو أحد أفضل خبراء واستراتيجيي التجارة المتاجرة فيما ركز كيفين جرين، أكبر مستثمر عقارات في المملكة المتحدة على الاستثمار في العقار وفي الذهب والفضة.

وتدعم مؤسسة نجاحي عام الخير من خلال تقديم جزء من ريع الفعالية للأعمال الخيرية عن طريق التعاون مع منارة الأمل ومشاريعها والتي تهدف هذه المشاريع إلى إحداث أثر إيجابي في حياة الأطفال والشباب.