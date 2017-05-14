منصور بن زايد: التكامل والارتقاء بالمستوى الجمركي يواكب التنمية الشاملة في الدولة

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة -في قصر الرئاسة- وفداً من الهيئة الاتحادية للجمارك برئاسة معالي المفوض علي صبيح الكعبي رئيس الهيئة.

واطلع سموه -خلال الاجتماع- على المبادرات والمشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة، واستمع إلى عرض تقديمي حول المجالات والأدوار التي تلعبها الهيئة في تعزيز وحماية أمن المجتمع وتسهيل التجارة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد على الدور الحيوي والمهم للهيئة الاتحادية للجمارك للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع، مشيداً بجهود الهيئة في سبيل الارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة.

وشدد سموه على ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية في قطاع الجمارك ومضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الكفاءة الجمركية في الدولة إلى أعلى المراتب العالمية لمواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

من جانبه، قدم معالي المفوض علي الكعبي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعاية ودعم سموه للهيئة الاتحادية للجمارك.

وأشار إلى أن هذا الدعم يساهم في تعزيز قدرات قطاع الجمارك في الدولة ورفع مستويات الرقابة في المنافذ الحدودية ودعم قدرات الكفاءات المواطنة من المفتشين والإداريين العاملين في قطاع الجمارك بالدولة.

حضر الاجتماع، معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.