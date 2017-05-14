آمنة القبيسي أول فتاة عربية تخوض سباقات الفورمولا- 4 في أوروبا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق أبوظبي للسباقات مع شريكه «كاسبيرسكي لاب» عن مرحلة تاريخية جديدة وكبيرة في المسيرة الرياضية لسائقة أكاديمية ضمان للسرعة وبطلة الإمارات للكارتينج آمنة القبيسي - حيث كشف عن سيارة الفورمولا 4 التي تشارك على متنها البطلة الإماراتية في السباقات الأوروبية مع فريق «بريما» الإيطالي لتصبح بذلك أول فتاة عربية إماراتية تخوض غمار سباقات المقعد الأحادي.

وقد تم إعلان آمنة القبيسي سائقةً في بطولة الفورمولا 4 ، خلال مؤتمر الشركاء الذي نظمته في أبوظبي، حيث كشف ماكسيم فرولوف، العضو المنتدب في كاسبيرسكي لاب في منطقة الشرق الأوسط، عن تلك النقلة النوعية في مسيرة آمنة الرياضية قائلاً :من الرائع رؤية هذا التقدم الكبير والناجح في الرياضة التي ندعمها، لقد حققت القبيسي إنجازات مهمة تعكس قدرات الإنسان والتكنولوجيا العالية معاً، وليس هناك أدنى شك في أن تلك الإنجازات وهذه النقلة النوعية في مسيرة آمنة الرياضية ستكون نموذجاً رائعاً وستأخذ رياضة السيارات في الإمارات نحو مستويات جديدة.

الجدير بالذكر أن كاسبيرسكي لاب تتمتع بشراكة مميزة مع فريق سكوديريا فيراري للفورمولا واحد كونها تدعم الفريق الإيطالي منذ العام 2011.

ومن جهته صرح خالد القبيسي، مؤسس أكاديمية ضمان للسرعة والعضو المنتدب في أبوظبي للسباقات قائلاً: إنها لحظات رائعة تكلل نجاحات أكاديمية ضمان للسرعة، أربع سنوات مضت ونحن نبحث عن خامة إماراتية واعدة ونعد بطلا جديداً في رياضة السيارات، وها هي آمنة قد حققت أولى الخطوات بنجاج كبير وتمضي قدماً نحو تحقيق الهدف. وقال: مشاركة آمنة المرتقبة في بطولة الفورمولا 4 في أوروبا مع فريق بريما وهو الأفضل في سباقات المقعد الأحادي، إضافة إلى الدعم الكبير من كاسبيرسكي لاب، هي خطوة مميزة جداً ونتطلع قدماً لاستمرار هذا التعاون على المدى البعيد للوصول مع آمنة إلى أعلى مستويات هذه الرياضة.