«الإمارات للدراجات» يتطلع للانتصار في كاليفورنيا

أبوظبي (الاتحاد)

يعتزم الدراج يوسف ميرزا في فريق الإمارات، خوض أول جولة له في إطار الجولة العالمية، ضمن تشكيلة قوية تضم 7 دراجين، وذلك في النسخة الثانية عشرة من جولة أمجن كاليفورنيا، التي انضمت إلى الجولة العالمية مؤخراً، وتبدأ في ساكرامنتو وتمتد إلى 21 مايو.

وقال يوسف ميزرا «بدأنا التدريبات على السباق بالفعل، ونتطلع لتحقيق أداء طيب في السباق، ستكون هذه أول مشاركة لي في الجولة العالمية، وسأبذل كل جهدي لتقديم أفضل دعم ممكن للفريق. الطقس في كاليفورنيا رائع ومثالي لركوب الدراجات، إننا على أتم الاستعداد، ونتطلع لتحقيق الانتصارات».

ومن المنتظر أن تقدم المراحل الأولى من السباق كماً كبيراً من الإثارة والتشويق، حيث ستتاح الفرصة للدراجين المتخصصين بالسرعة أو في التصنيف العام لتحقيق إنجازات كبيرة، وسيكون مسار السباق لعام 2017 هو المسار ذاته لسباق 2015 مع بعض التغييرات البسيطة على طول السباق.

يبدأ السباق من ساكرامنتو بيوم مخصص لدراجي السرعة، قبل أن ينتقل السباق جنوباً نحو سان خوسيه لعدة أيام على طول الشريط الساحلي، ليتجه السباق بعدها نحو سانتا كلاريتا، وجبل بولدي، وسباق بيج بير ضد الزمن، ليختتم في النهاية في باسادينا.

ويرافق ميرزا في النسخة الثانية عشرة من جولة كاليفورنيا من فريق الإمارات كل من: سيموني كونسوني، وماركو كامب، وفيرجارد ستيك لاينجن، وكريستيان دوراسيك، وفريدريكو زورلو، وأندريا جوارديني.

وفي معرض تعليقه على التشكيلة المشاركة، قال ماركو سكيريا، المدير الرياضي لفريق الإمارات: هدفنا من هذا السباق إكساب دراجينا الشباب الخبرة المرجوة، فضلاً عن تحقيق النتائج الطيبة، جولة كاليفورنيا هذا العام تدخل ضمن الجولة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات للمرة الأولى، لذا فإن أداء الفريق سيكون أمراً مهماً، وتضم تشكيلة الفريق في السباق أسماء لامعة مثل كونسوني لسباقات السرعة، وغانا للفردي ضد الزمن، ودوراسيك للتصنيف العام.