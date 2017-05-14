الأهلي إلى «مربع ذهب» كأس الطائرة

أسامة أحمد (دبي)

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة بعد فوزه المستحق مساء أمس الأول على الوصل 3/‏‏صفر في المباراة التي أقيمت في صالة النصر في الدور التمهيدي للمسابقة، ليفجر «الفرسان» أولى مفاجآت الكأس الغالية بقيادة خالد الجسمي المدرب المواطن «الوحيد» هذا الموسم الذي كانت لتكتيكاته الأثر الكبير في وصول فريقه إلى «مربع الذهب»، إلى جانب النصر الذي خدمته القرعة من المشاركة في الدور التمهيدي، ليتأهل مباشرة إلى نصف النهائي.

جاءت المباراة لمصلحة «الأحمر» في الشوطين الثاني والثالث الذي قدم مباراة جيدة، ليقلب التوقعات، خصوصاً أن الفريق جاء في المركز الأخير لدوري الدرجة الممتازة، فيما حل الأصفر الوصلاوي في المركز الرابع للبلاي أوف الذي لم يقدم ما يقنع في مباراة أمس الأول، ليودع الكأس الغالية من بوابة الدور التمهيدي.

كان التكافؤ عنوان الشوط الأول، وابتسم للأحمر الأهلاوي بنتيجة 26/‏‏28، ولم يجد الفريق أدنى صعوبة في كسب الشوطين الثاني والثالث، وبالتالي التأهل إلى «مربع الذهب» عن جدارة واستحقاق.

وفي المقابل، لم يجد الجزيرة أدنى صعوبة في عبور حتا بنتيجة 3/‏‏صفر في المباراة التي أقيمت في الصالة الوصلاوية، خصوصاً أن «فخر أبوظبي» ظهر بشكل مغاير بعد أن ارتدى ثوباً جديداً على صعيد الجهاز الفني واللاعب الأجنبي، ما كان له المرود الإيجابي على محصلته في المباراة، خصوصاً أن الفريق رفع شعار تحسين الصورة من أجل ترك بصمة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وفي صالة المعهد البترولي، فاز بني ياس على عجمان 3/‏‏صفر ليحقق «السماوي» المراد، خصوصاً أن الفريق يسعى إلى تعزيز إنجازه بحصوله على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، أول مسابقات الموسم من أجل ترك بصمة في الكأس الغالية.

وتتواصل مباريات الدور التمهيدي بعد غد، حيث يبدأ الشباب رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة بني ياس، فيما يلاقي العين بطل الدوري الجزيرة في مواجهة من العيار الثقيل.

وتقام مباراتا مربع الذهب يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي الفائز من العين والجزيرة مع الأهلي، فيما يلاقي النصر الفائز من الشباب وبني ياس.