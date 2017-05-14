تجمع الملاكمة يتألق استعداداً لـ «الآسيوية»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

شارك 25 لاعباً في التجمع الإعدادي لمنتخبي الشباب والناشئين، الذي أقيم أمس الأول في صالة الاتحاد في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، استعداداً للمشاركات الرسمية. وأوضح عمر المجالي المدير الفني للمنتخب أن التجمع حقق نجاحاً كبيراً، وأصاب الهدف الذي أقيم من أجله، بتوفير فرص الاحتكاك للاعبين عبر نزالات قوية غير رسمية بعيداً عن النتائج. وتابع: «التجمع يأتي في إطار خطة موضوعة من قبل الجهاز الفني ومعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنس العتيبة لتجميع اللاعبين مرتين شهرياً لجعلهم في حالة استعداد كامل بشكل مستمر، وفي أتم الجاهزية للمشاركة في البطولات الرسمية».

وقال المجالي: اتحاد اللعبة وضع استراتيجية جديدة واضحة المعالم بهدف التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، الأمر الذي يحتاج إلى عمل كبير من قبل الجهاز الفني واللاعبين، ويحتاج أيضاً إلى بعض الإمكانات التي نتمنى أن تساندنا فيها اللجنة الأولمبية بإتاحة الفرصة للاعب أو أكثر للاستفادة من مشروع البطل الأولمبي، حتى توفر للاعبينا المميزين فرص المشاركة والاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات، خصوصاً أن الإمارات ما زالت دولة حديثة في عالم الملاكمة، قياساً بدول آسيوية كثيرة سبقتها بعشرات السنين.

وعن التحدي الرسمي الخارجي المقبل، قال المجالي: نشارك في بطولة آسيا للشباب في تايلاند أول يوليو، وبطولة آسيا للناشئين في الفلبين مطلع أغسطس، ولدينا لاعبون مميزون في أكثر من وزن بمرحلتي الناشئين والشباب، ودون شك مجرد المشاركة تسهم في اكتساب الخبرات وتحقق فوائد بالجملة لهذا الجيل الواعد من أبطالنا، خصوصاً أن بطولة الخليج للشباب التي كان مقررة في قطر بداية العام الجاري لم تقم حتى الآن، برغم أنها تأجلت شهرين من بداية العام لشهر مارس، لكنها لم تقم أيضاً لأسباب غريبة، فأحياناً يعلن أنها ستقام للشباب، وأحياناً أخرى يعلن أنها ستقام خلال الفترة المقبلة للشباب والكبار، ولا نعلم حتى الآن مدى حقيقة الأمر.

وقال: كل لاعبينا يتدربون مع أنديتهم ومراكزهم بشكل مستمر، ولكننا من المهم أن نتعرف على حجم التطور بالنسبة إلى مستوياتهم، وقياس معدلات النجاح وفقاً للمعايير الدولية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تجميع كل اللاعبين وتوفير فرص الاحتكاك لهم، خصوصاً أنهم جميعاً من عناصر المنتخب.