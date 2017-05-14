الفجيرة بطل كأس سوبر المصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

توج نادي الفجيرة للفنون القتالية ببطولة كأس السوبر للمصارعة التي أقيمت أمس الأول في صالة الاتحاد الرئيسية، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، ومشاركة أكثر من 200 لاعب من مختلف الأعمار والمستويات. وشملت بطولتي الشباب والناشئين بمشاركة 9 فرق تتمثل في فرق العين، اليحر، تراث الإمارات، دبي، الشارقة، الفجيرة، كلباء، نادي الفجيرة للفنون القتالية، إلى جانب فريق أكاديمية تيتان التي أشهرت حديثاً في أبوظبي، وشهدت البطولة مستويات متقدمة أتاحت الفرصة لاختيار 30 لاعباً للمنتخبات العمرية.

وجاء تتويج فريق الفجيرة بلقب السوبر بـ 31 نقطة، عقب فوزه بـ 3 ذهبيات في وزن 38 كجم، و59 كجم و85 كجم وفضيتين، وحل فريق دبي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة بذهبيتين في وزني 32كجم و73 كجم وفضيتين وجاء في المركز الثالث فريق كلباء برصيد 20 نقطة بذهبيتين في وزني 35 كجم و66 كجم وفضيتين، وتلته حسب الترتيب فرق نادي تراث الإمارات وأكاديمية تيتان، ثم فريق العين وأبوظبي والشارقة واليحر. وحصد فريق الفجيرة الميداليات الذهبية عبر خالد عبدالله في وزن 38 كجم، ويحيى محمد عبدالله في وزن 59 وراشد خميس في وزن 85 كجم، بينما نال ذهبيتي فريق دبي محمد علي في وزن 32 كجم، وعلي حمد صالح في وزن73 كجم، أما فريق كلباء الثالث البرونزي فحقق له الميداليتين الذهبيتين عيسى علي محمد في وزن 32 كجم، محمد سالم في وزن 66 كجم.

وفي ختام البطولة وبحضور ياسر بومجيد مشرف المصارعة بالاتحاد وأولياء الأمور تم تكريم كل الفرق واللاعبين المتميزين الذين تم ترشيحهم وفقاً لاستبيان شعبة المصارعة تثميناً لجهود المختارين خلال موسم اللعبة وتحفيزهم لمزيد من البذل.

وشمل التكريم اللاعب محمد سالم حسن «كلباء» محمد عبد الغفار «دبي»، مسلم البريكي «نادي تراث الإمارات»، حسين محمد صالح حيدر «اليحر»، محمد ياسر «الشارقة»، سعود محمد «الفجيرة»، محمد مليح «العين»، أحمد جاسم «أبوظبي»، وكذلك تم تكريم لجنة الحكام التي ضمت الحكم الدولي شعبان السيد والدولي خالد الجنيبي ومحمد سالم وبدر العلي.

من جهته هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الفجيرة على فوزه بالبطولة، وقال: الانطلاقة القوية للفريق الذي تألق على الرغم من حداثة إشهاره، على المستويات كافة، بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. وشهدت البطولة المتميز ميلاد العديد من الواعدين الذين تألقوا خلال مشوار البطولة التي تمثل ختام الموسم، قبل استئناف النشاط في الموسم الجديد سبتمبر القادم والذي سيكون في ثوب جديد وبتطلعات كبيرة بما يواكب طموحات الاتحاد».

وأضاف رئيس الاتحاد: «يتضمن برنامج المصارعة المشاركة في بطولة آسيا للناشئين التي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك في 20 يوليو القادم، وتعقبها بطولة العالم للمصارعة التي تقام في أثينا مطلع سبتمبر القادم، تمهيداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب لعام 2018، والتي ستقام في الأرجنتين خلال الفترة من 11 وحتى 23 سبتمبر من العام المقبل في نسختها الثانية.