«دبي» تفوز بذهبيتي المسدس 50 متراً للفرق والفردي

العين (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، الحفل الختامي لبطولة الشرطة في الرماية الأولمبية في نسختها الثامنة التي وصلت إلى خط النهاية، بعد منافسات قوية استمرت خمسة أيام، وأقيمت على ميدان الرماية في نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وتوج فريق القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في اليوم الختامي لمسابقة المسدس 50 متراً للرجال - فرق، تلتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مركز الوصيف وحصلت على الميدالية الفضية، بينما نالت القيادة العامة لشرطة الشارقة المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي مسابقة المسدس 50 متراً للرجال - فردي، حقق العريف سالم محمد سالم من شرطة دبي ذهبية المركز الأول، وجاء الرائد عبدالكريم خليفة الحمادي من شرطة أبوظبي في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية للرامي ملازم أول عثمان علي عبدالله من شرطة دبي، صاحب المركز الثالث.

وحصلت القيادة العامة لشرطة دبي على كأس النسخة الثامنة من بطولة الشرطة للرماية الأولمبية، بعد أن جمعت 134 نقطة، إضافة إلى درع التفوق الرياضي العام للموسم الرياضي 2016 - 2017، بعد أن جمعت رصيداً بلغ 409 نقاط.