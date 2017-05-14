باكو تروي للعالم أروع فصول التراث والحضارة الإسلامية

أحمد جمال الدين (باكو)

افتتحت مساء أمس الأول الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي، التي تستمر حتى 22 مايو الجاري على الملعب الأولمبي في باكو. وشهد حفل الافتتاح عروضاً ثقافية وتراثية عكست مدى رقي الحضارة الإسلامية في مشهد أسطوري نال إعجاب واستحسان كل فود الدول المشاركة.

وقام الدكتور إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بافتتاح الدورة رسميا، بحضور عدد من الشخصيات العامة والرياضية من مختلف الدول الإسلامية، معلناً انطلاق الحدث الذي يشارك فيه 6 آلاف رياضي من 57 دولة.

استعرض حفل الافتتاح الذي امتد لأكثر من ساعتين في أجواء شديدة البرودة، الثقافة الأذربيجانية والإسلامية على حد سواء، من فلكلور وعرض مرئي يستعرض الدورات السابقة حتى الدورة الحالية «باكو2017»، وكذلك استعراض القصة التاريخية لانطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة في باكو، إضافة لكلمات من اللجنة العليا المنظمة للدورة والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي التي ألقاها الأمين العام للاتحاد فيصل النصار ثم توالت فقرات الحفل برفع علم الدورة وإيقاد الشعلة الرياضية، ثم استعراض أعلام الدول المشاركة في طابور العرض.

وحمل علم الإمارات في المحفل الكبير خليفة العبار لاعب الكاراتيه لفئة الكاتا، وتبعه أعضاء الوفد الإداري والرياضي قبل أن تقوم الجماهير بالترحيب بوفد الدولة والتفاعل معه بمجرد خروجه إلى أرضية الملعب.