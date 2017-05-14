اتحاد السنوكر يدشن حقبته بمبادرة «رد الجميل»

وليد فاروق (دبي)

حرص مجلس إدارة اتحاد البلياردو والسنوكر برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مع بداية فترة توليه زمام مسؤولية الاتحاد، على تجديد أواصر التعاون والتفاهم مع أبناء اللعبة ومسؤوليها السابقين، وجميع الهيئات والمؤسسات الرياضية في الدولة، وذلك من خلال حفل التكريم الذي أقامه الاتحاد، وشمل تكريم الرواد الأوائل ومسؤولي الاتحاد السابقين.

حضر الحفل الذي أقيم في نادي ضباط الشرطة في القرهود، عبد المحسن الدوسري، الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وداوود الهاجري، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخالد آل حسين، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الهيئة العامة، والقطري مبارك الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر، والمصري عمرو الخرادلى رئيس الاتحاد العربي، علاوة على جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وشملت قائمة المكرمين عدداً كبيراً من المسؤولين السابقين الذين تولوا زمام إدارة الاتحاد في فترات مختلفة، وعلى رأسهم اللواء ناصر الرزوقي، وعبد الرحمن الحساوي، وعبد المنعم الختال، ومصطفى الهاشمي، علاوة على الحضور السابقين من ممثلين عن الهيئات الرياضية التي يمثلونها، ولاعبي الاتحاد ورؤساء اللجان الفنية.

ووجّه الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة كلمة أكد خلالها أن جهود الجهات الداعمة، ساهمت في دعم الاتحاد للارتقاء باللعبة، ونشرها بين فئات المجتمع، ودفعها إلى مصاف العالمية، وهو ما تجسد في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات التي جعلت بلياردو وسنوكر الإمارات يعتلي قمة اللعبة عالمياً وإقليمياً.

كما وجّه شكره إلى الرعيل الأول من قادة وإداريين ولاعبين لدورهم في البناء المثمر للنهوض باللعبة، وحسن تمثيلهم للدولة في المناسبات والبطولة.

من جانبه، أكد سلطان الجوكر، الأمين العام للاتحاد، أن حرص مجلس الإدارة على إقامة هذه الاحتفالية يأتي من منطلق حفظ الجميل للرعيل الأول الذين أسسوا لانطلاق اللعبة في الدولة، سواء كانوا لاعبين أو إداريين، مؤكداً أن «من ليس له أول ليس له ثانٍ»، مشيراً إلى أن التكريم فكرة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد للتأكيد على علاقة الثقة مع جميع أبناء اللعبة، خاصة بعد الفترة الماضية التي شهدت بعض الأحداث.

وكشف الجوكر أن هناك خطة وضعها الاتحاد، سيتم تنفيذها على الفور بمجرد افتتاح مقر الاتحاد الجديد، والهدف منها توسيع قاعدة ممارسة البلياردو والسنوكر في الدولة، وتقوم عن طريق نشر الإعلانات والتواصل المباشر مباشرة مع أولياء أمور اللاعبين الراغبين في ممارسة وتعلم هذه اللعبة، حيث سيقوم الاتحاد بتوفير وسائل انتقال لهم حتى مقر الاتحاد لممارسة اللعبة.

وأكد أن مقر الاتحاد الجديد سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، حيث سيضم مكاتب الاتحاد وصالات اللعب، وأن هذا المقر سيسهم كثيراً في تطوير اللعبة والاهتمام بها في ظل التطور الكبير للعبة على مستوى القارة الآسيوية، وهو ما يتطلب ضرورة مواكبتها، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال البراعم الصاعدة الواعدة التي يسعى الاتحاد إلى استقطابها.