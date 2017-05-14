8 ذهبيات تضع «دبي التعليمية» في الصدارة

دبي (الاتحاد)

استضاف نادي الفجيرة للشطرنج في قاعة البستان، نهائيات بطولة مدارس الدولة للأولاد، والتي أقيمت بالتعاون بين اتحاد الشطرنج ووزارة التربية والتعليم واتحاد الرياضة المدرسية، في حضور مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الشطرنج، وعمر السويدي عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وعدد كبير من أبناء اللعبة وأولياء الأمور.

وتصدرت منطقة دبي التعليمية القمة برصيد 8 ميداليات ذهبية، وجاءت الشارقة التعليمية في المركز الثاني بذهبيتين، وحصلت منطقة عجمان على ذهبية واحدة، ومثلها لمنطقة الفجيرة.

أسفرت مسابقة الصف الأول الابتدائي عن فوز اراف غربال من مدرسة جيمس في منطقة دبي التعليمية، وحصل على المركز الثاني ساي كريشنا من مدرسة دلهي الخاصة في منطقة دبي التعليمية، وفي المركز الثالث عبد الرحمن الصايل من مدرسة أبو عبيدة بن الجراح في منطقة عجمان التعليمية.

وفاز أليكس جورج من مدرسة ريبتون الخاصة في منطقة دبي التعليمية بالمركز الأول لمرحلة الصف الثاني، وسجل 7 نقاط، والثاني خلفان المنصوري من مدرسة البثنة في الفجيرة برصيد 5 نقاط والثالث أحمد خلفان الحفيتي من مدرسة الديار في الفجيرة برصيد 5 نقاط.

ونجح أرشيت فيمال من المدرسة الهندية الدولية في دبي في الفوز بالمركز الأول لمسابقة الصف الثالث، بـ 7 نقاط، والثاني طلال البلوشي من مدرسة مغيدر في الشارقة برصيد 6 نقاط، والثالث سوشانت فوما من مدرسة دلهي الخاصة في دبي، برصيد 5 نقاط، وفاز راجي صايبل من مدرسة منار الإيمان في عجمان بالمركز الأول لمسابقة الصف الرابع، بـ 5 نقاط، والثاني سعود جابر من مدرسة الشارقة الخاصة بـ 3 نقاط، والثالث عبدالله محمود من مدرسة الاتحاد الخاصة، في دبي برصيد 3 نقاط.

وأحرز عبد الرحمن الطاهر من مدرسة الشارقة الأميركية المركز الأول لمسابقة الصف الخامس، برصيد 8 نقاط والثاني أنس المنصوري من مدرسة البثنة في الفجيرة، برصيد 7 نقاط والثالث عبدالله الحمادي من المدرسة الأسترالية الدولية في الشارقة برصيد 7 نقاط، وتصدر خليفة خالد الحفيتي من مدرسة سيف الدولة في الفجيرة قمة مسابقة الصف السادس برصيد 8 نقاط، والثاني كورمهير من مدرسة جيمس في دبي برصيد 7.5 نقطة، والثالث محمد سعيد اليليلي من مدرسة سيف الدولة في الفجيرة برصيد 7.5 نقطة.

وفاز خليفة عيسى من مدرسة عمر بن الخطاب في دبي بالمركز الأول برصيد 4.5 نقطة، والثاني كارتيك برافان من المدرسة الهندية في دبي على المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والثالث عمر الطاهر من مدرسة الشارقة الأميركية برصيد 2.5 نقطة، وأحرز اتلاف نايك من مدرسة كامبريدج الدولية في دبي المركز الأول لمسابقة الصف الثامن محرزاً 6.5 نقطة، والثاني عمار السدراني من مدرسة سيف الدولة في الفجيرة برصيد 6.5 نقطة، والثالث باراناف شاندرا من المدرسة الثانوية في دبي برصيد 4.5 نقطة.