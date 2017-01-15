اتساع نطاق الاحتجاجات في المدن التونسية

ساسي جبيل (تونس)

اندلعت احتجاجات في مدن تونسية عدة أمس، حيث أغلق محتجون الطرق وأضرموا النار في الإطارات في اتساع لنطاق الاحتجاجات التي بدأت هذا الأسبوع في بلدة بن قردان للمطالبة بالتنمية والوظائف في الذكرى السادسة لاندلاع انتفاضة 2011.

وقالت وسائل إعلام محلية إن محتجين بمدينة قفصة أغلقوا الطرق وأضرموا النار في إطارات السيارات، ما أجبر الأمن على تغيير طريق موكب رئيس الجمهورية باجي قائد السبسي الذي أعلن إطلاق مشاريع عدة في مسعى لتهدئة الغضب المتنامي.

وقال شهود عيان إن الأمن أطلق قنابل الغاز وطارد الشبان في شوارع المدينة. وبعد ست سنوات من انتفاضة أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مازال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق من الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة ونقص التنمية، خاصة في المناطق الداخلية التي يقول سكانها إن التهميش مستمر. وتجددت الاحتجاجات أمس في بن قردان بعد يوم من زيارة وفد وزاري للمدينة للاستماع لمطالب المحتجين. وفي المكناسي ومنزل بوزيان، أحرق مئات المحتجين أيضاً إطارات السيارات، بينما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم واعتقلت عدداً منهم.

وفي سيدي بوزيد، تظاهر مئات وسط حالة من الاحتقان والغضب أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، رافعين شعارات تطالب بوقف التهميش وتوفير الوظائف، وهي المطالب نفسها التي رفعت قبل ست سنوات.