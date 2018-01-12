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احذر.. ضغوط العمل تساعد على الإصابة بالسكري!
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تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018

رويترز

أظهرت دراسة حديثة أن العاملين الذين يواجهون زيادة في ضغوط العمل تزيد احتمالات إصابتهم بالسكري مقارنة بزملائهم الذين لا يتعرضون لهذه الضغوط.

وحلل باحثون بيانات 3730 عاملاً في صناعة البترول في الصين. ولم يصب أي من العمال بالسكري في بداية الدراسة.

غير أن الباحثين كتبوا في دورية (ديابيتس كير) أنه، بعد 12 عاماً من المتابعة، زاد احتمال الإصابة بالسكري لمن أدوا مهامّ تنطوي على ضغوط متزايدة بنسبة 57 بالمئة.

وزاد احتمال الإصابة خلال نفس الفترة إلى 68 بالمئة بالنسبة للعمال الذين عانوا من مشاكل في التكيف مثل الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والأسرة أو الوقت الذي يقضونه في الأنشطة الترفيهية.

وقال ميكا كيفيماكي الباحث في كلية لندن بالمملكة المتحدة والذي لم يشارك في الدراسة «التغيرات الكبرى في العمل ربما تؤثر في احتمالات إصابتنا بالسكري».

وأضاف «لذا، من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي ووزن صحي حتى خلال فترات العمل المضطربة». ... المزيد
     
 

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