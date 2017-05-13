مجلس التعاون: مواقفنا ثابتة مع وحدة وأمن واستقرار اليمن

الرياض ، عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة، والمحافظة على أمنها واستقرارها، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وقد تمكنت القوات السعودية من رصد مجموعة تابعة للميليشيات الانقلابية، حاولت التسلل قبالة منطقة نجران السعودية، حيث حاولت المجموعة التسلل للحرم الحدودي السعودي، واقتحام أحد المواقع العسكرية، لكن القوات السعودية المشتركة صدت الهجوم، وقتلت القيادي في الحرس الجمهوري التابع للمخلوع، ويدعى عبدالخالق الأسدي، مع 13 عنصراً كانوا برفقته.

وأكد وزير الداخلية اليمني، خلو المحافظات المحررة من الكوليرا، وأفاد أطباء في مدينة لودر بمحافظة أبين، بأن شخصاً توفي جراء الإصابة بأعراض مشابهة للكوليرا، وأن 50 حالة أخرى تعاني الأعراض ذاتها.