ترامب يفرض الصمت على مدير «أف بي آي» المقال

واشنطن (وكالات)

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المقال جيمس كومي، أمس، من تسريب تفاصيل أحاديثهما للصحافة، ملمحاً إلى احتمال تسجيلها. وكتب ترامب في تغريدات صباحية «ليأمل جيمس كومي بألا تكون أحاديثنا قد سجلت قبل أن يبدأ بتسريبها إلى الصحافة». وكشف ترامب أمس الأول في مقابلة مع شبكة «ان بي سي»، أنه سأل كومي ثلاث مرات خلال اتصالين هاتفيين وعشاء إنْ كان يستهدفه تحقيق «اف بي آي» في قضية تدخل روسيا في حملة الانتخابات قبل إقالة مدير «اف بي آي» الثلاثاء.

وصرح لشبكة التلفزة الأميركية: قلت «إذا كان ذلك ممكناً، هل يمكن أن تقول لي إذا كان ثمة تحقيق بحقي؟.. فأجاب أن ليس هناك تحقيق بحقي»، في إشارة إلى التحقيق الذي تجريه الشرطة الفدرالية حول صلات محتملة بين فريق ترامب ومسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية في 2016.

ويشهد الكونجرس أيضاً تحقيقين لتحديد مدى حصول تواطؤ مع روسيا لتسهيل انتخاب ترامب على حساب منافسته كلينتون. ورد ترامب أيضاً صباح أمس على انتقادات طاولت ما أعلنه فريقه بعد الإقالة المفاجئة لكومي. وقال «بوصفي رئيساً ناشطاً جداً مع أمور كثيرة تحصل حالياً، ليس ممكناً دائما للفرق التابعة لي أن تقف على منبر وأن تتحلى بدقة لا تشوبها شائبة». وأضاف «الأفضل ربما هو إلغاء كل المؤتمرات الصحفية في المستقبل، وتسليم أجوبة مكتوبة لمزيد من الدقة».