تركيا توقف 57 مشتبهاً بارتباطهم بجولن

أنقرة، كوالالمبور (وكالات)
أوقفت السلطات التركية أمس 57 شخصاً يشتبه بتورطهم في محاولة انقلاب يوليو الفاشل وذلك في إطار عملية استهدفت بورصة إسطنبول. فيما رحلت السلطات الماليزية ثلاثة أتراك مطلوبين لدى سلطات بلادهم على خلفية صلاتهم المفترضة بالداعية فتح الله جولن.
ورحلت السلطات الماليزية الأتراك الثلاثة على خلفية صلاتهم بجولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب اردوغان في يوليو 2016.
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وبعد يومين، تم اعتقال الأكاديمي التركي عصمت اوزتشليك لأسباب أفادت كوالالمبور أنها تتعلق بالأمن القومي.
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وأوردت صحيفة «هابرتورك» على موقعها أن الموقوفين هم موظفون سابقون في البورصة استخدموا تطبيق «بايلوك» لتشفير الرسائل القصيرة والذي تقول تركيا إنه صمم خصيصاً لمؤيدي جولن.