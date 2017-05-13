الجيش المصري يصفي قيادياً داعشياً بسيناء

القاهرة (وكالات)
تمكن الجيش المصري، بالتعاون مع قبائل سيناء، من تصفية قيادي خطير بتنظيم داعش سيناء يدعى محمود نمر زغرة الشهير بـ«توتا»، وذلك في مواجهات عنيفة جرت في الساعات الأولى من صباح أمس.
وكشف مصدر قبلي أن القيادي الداعشي كان مسؤولاً عن التدريب بالتنظيم.
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وذكر المسؤول أن أبناء القبائل عازمون على تصفية الإرهابيين مهما كلفهم الأمر، مؤكداً أن المعركة مستمرة وبتنسيق كامل مع الجيش.
وكانت قبيلة الترابين تمكنت من ضبط العشرات من عناصر «داعش»، بينهم قيادي يدعى أسعد العمارين يتولى الإمداد في التنظيم، خلال مواجهات جرت في معاقل الإرهابيين بالمهدية ونجع شبانة جنوب رفح، وقامت بتسليمهم للجيش.