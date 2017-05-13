اتفاق مصر والسودان على تأشيرات الدخول

القاهرة (وكالات)

أعلنت الخارجية المصرية ونظيرتها السودانية، أنه جرى الاتفاق بين البلدين على تنظيم تأشيرات الدخول وعلى مسائل إجرائية أخرى لترسيخ مبادئ التعاون الاستراتيجي بين القاهرة والخرطوم.

وجاء في بيان مشترك أنه تم الاتفاق بين البلدين على إصدار تأشيرة بالمجان لمده أقصاها 6 أشهر لحملة الجوازات العادية، يمكن تجديدها بإقامة لمدة أخرى مثلها.

كما اتفقا على إعفاء كافة السيدات من البلدين ومن هم فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشر من شرط الحصول على تأشيرة الدخول، وذلك بموانئ ومنافذ حدود مصر والسودان.

وضم القرار أيضا مواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية، حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها.

وأكد البيان على أن «المواطن السوداني المقيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري».

من جانبها، ذكرت الخارجية المصرية أنه تقرر إعفاء السودانيين من إجراءات التسجيل ورسوم التأشيرة والإقامة، وقرر الجانب السوداني تنفيذ نفس الإجراءات على المصريين بالمثل،

كما اتفق الجانبان على الاستمرار في إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من تأشيرة الدخول.

وتباحث الجانبان بشأن تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة إلى السودان عبر المنافذ المشتركة، إذ أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها على النحو المرجو.