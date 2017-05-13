أكبر نقابة نرويجية تدعو لمقاطعة إسرائيل والاعتراف بفلسطين

اوسلو (أ ف ب)

دعا «الاتحاد النرويجي لنقابات العمال»، وهو أكبر نقابة مركزية في النرويج، امس إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وثقافيا وأكاديميا والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود 1967 وذلك مع استمرار تعثر عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وصوت المندوبون في مؤتمر المركزية بغالبية 197 صوتا مقابل 117 على مقاطعة إسرائيل في المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية.

كما دعت النقابة إلى اعتراف النرويج بدولة فلسطين ضمن حدود 1967، الأمر الذي رفضته الحكومة.

من جهته، قال وزير خارجية النرويج بورجي بريندي في تغريدة «الحكومة تعارض مقاطعة إسرائيل وهي قلقة من قرار الاتحاد النقابي».

ونددت سفارة إسرائيل في أوسلو بتصويت الاتحاد النقابي النرويجي «بأشد العبارات» وقال السفير رافاييل شوتز في رسالة إلكترونية «عبر تبني هذه المواقف اصطف الاتحاد النرويجي لنقابات العمال إلى جانب اشد أعداء إسرائيل».