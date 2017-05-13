الحريري يدعو لاستثمار فرص إعادة الإعمار بالمنطقة

بيروت (وكالات)

دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الدول العربية إلى «تحويل الأزمات إلى فرص» مطالبا المصارف العربية بالتعاون فيما بينها للعب دور في عمليات إعادة إعمار الدول العربية التي تعاني من الحروب.

وقال الحريري في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال مؤتمر (تمويل إعادة الإعمار - ما بعد التحولات العربية) في بيروت إن مجموع ورش إعادة الإعمار في سوريا والعراق وليبيا واليمن يبلغ مئات مليارات الدولارات.

وأشار إلى الإمكانات «الكبيرة» التي يمتلكها القطاع المصرفي العربي في هذا الصدد حيث «مول القطاعات الإنتاجية ووفر متطلبات التنمية وكان المحرك الأساس للنمو الاقتصادي العربي». وشدد الحريري على ضرورة تعاون جميع المصارف العربية في عملية إعادة الإعمار في المنطقة نظرا للحجم الكبير والضخم لورش الإعمار».

من جهته قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح في كلمته إن الاتحاد أراد من عقد المؤتمر «استباق الأمور والسير جنبا إلى جنب مع المساعي الإقليمية والدولية لوضع حد للحروب والنزاعات بانتظار إطلاق المشاريع وإعادة الإعمار والبناء إذ أن للقطاع المصرفي العربي الدور الكبير في هذا المجال».