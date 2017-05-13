تنسيق برلماني عربي أفريقي ضد نقل السفارة الأميركية إلى القدس

القاهرة (وام)

طالب البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بالعدول عن نيتهما نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة والاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم.

جاء ذلك في خطاب مشترك بعث به مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وروجي نكودو دانج رئيس برلمان عموم أفريقيا - ووقع عليه بدرو روك رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط - إلى كل من رئيس مجلس النواب الأميركي ورئيس مجلس العموم البريطاني وذلك في ختام مشاركة رئيس البرلمان العربي بالجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للبرلمان الإفريقي التي اختتمت مؤخراً في جنوب أفريقيا وعقب جلسة مباحثات تم خلالها استعراض كافة مجالات التعاون والتنسيق حول القضايا المصيرية والاستراتيجية التي تهم الجانبين.

كما أصدر رئيسا البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا بياناً مشتركاً لدعم نضال الأسرى الفلسطينيين الذين يواصلون إضرابا عن الطعام بدأ في 17 أبريل الماضي حتى تاريخه والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني من كل عام. وطالبا إسرائيل دولة الاحتلال الالتزام بالقوانين الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

وأكد الجانبان الالتزام بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 13 مايو 2013 والتي أرست أسس التنسيق والتعاون إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب العربية والإفريقية، وما ورد في إعلان شرم الشيخ الذي حدد المحاور الكبرى لعمل البرلمانين لتجسيد أهداف الشراكة الإستراتيجية العربية الإفريقية من أجل مستقبل أفضل.

واتفقا على إجراء مشاورات ولقاءات منتظمة بين رئيس البرلمان العربي ورئيس برلمان عموم أفريقيا خصوصاً في القضايا المصيرية والاستراتيجية التي تمس سيادة ومصلحة الدول العربية والإفريقية وكرامة الشعبين العربي والإفريقي وعقد اجتماع تنسيقي بين رئيسي البرلمانين قبل كل مناسبة وفعالية برلمانية دولية يحضرها الرئيسين أو من ينوب عنهما، وذلك لبلورة موقف موحد تجاه القضايا الكبرى والاستراتيجية والمصيرية للشعبين العربي والإفريقي.

وتمت الموافقة على مقترح رئيس البرلمان العربي إنشاء منتدى باسم «المنتدى الدولي للبرلمانات الإقليمية» تحت مظلة اتحاد البرلمان الدولي، ويتم خلاله عقد اجتماع سنوي لرؤساء البرلمانات الإقليمية على هامش الجمعية العادية للاتحاد البرلماني الدولي في مقر الاتحاد بجنيف.

واتفقا على إعداد وثيقة مشتركة باسم «وثيقة البرلمان العربي والإفريقي» تسبق الانعقاد الدوري للقمة العربية الإفريقية تمثل رؤية موحدة للبرلمان العربي ممثل الشعب العربي والبرلمان الإفريقي ممثل الشعب الإفريقي تجاه القضايا الكبرى والاستراتيجية والمصيرية، يتم رفعها للاعتماد كوثيقة من وثائق القمة الدورية العربية والإفريقية إلى جانب رفع خطاب مشترك من رئيسي البرلمانين لحضور القمم العربية الإفريقية، وإلقاء كلمة في حفل افتتاح القمة يلقيها رئيس البرلمان العربي إذا انعقدت القمة في بلد عربي ورئيس البرلمان الإفريقي إذا انعقدت القمة في بلد أفريقي، وذلك حتى يتم إيصال رسالة الشعبين والبرلمانين العربي والإفريقي إلى القادة العرب والأفارقة. ووجه رئيس البرلمان العربي تحية تقدير وعرفان للموقف التاريخي الإفريقي تجاه القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.