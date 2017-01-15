مساعدات كويتية للنازحين في كردستان



تاريخ النشر: الأحد 15 يناير 2017 الكويت (وكالات) أعلن مدير إدارة الكوارث والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف فهد المعراج أمس، أن الجمعية ستنفذ خلال الأسبوع الحالي أكبر حملة إغاثية للنازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق. وأوضح المعراج أنه سيتم توزيع نحو 150 طناً من المواد الغذائية على النازحين العراقيين في مخيمات إقليم كردستان بمدن أربيل ودهوك وكركوك. وفيما يتعلق بنازحي الموصل في مخيمات «الخازر وحسن شام»، ذكر أنه سيتم توزيع سلات غذائية وصحية بالإضافة إلى مادة النفط الأبيض التي تستخدم بغرض التدفئة، إضافة إلى تقديم وجبات جاهزة للنازحين الجدد. ولفت المعراج إلى أن الجمعية تعتزم في هذه الفترة إقامة العديد من المشاريع المتنوعة، منها بناء عدد من العيادات الطبية في المخيمات، إضافة إلى المدارس للنازحين.