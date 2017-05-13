منصور بن زايد: الجهود الكبيرة للجهاز الفني والإداري واللاعبين وراء الإنجاز المميز

أبوظبي (وام)

أهدى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة، فوز النادي ببطولة دوري الخليج العربي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهنأ جمهور النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين بهذا الإنجاز. وفيما يلي نص كلمة سموه بهذه المناسبة: «يسرني أن أهنئ الجمهور الوفي والجهاز الفني والإداري واللاعبين في نادي الجزيرة الرياضي على هذا الإنجاز المميز، والجهود الكبيرة التي قاموا بها خلال الموسم الرياضي الذي تكلل بحصول النادي على بطولة دوري الخليج العربي، وأهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً أن تكون هذه البطولة هي انطلاقة مباركة للنادي لتمثيل الدولة، تمثيلاً مشرفاً في المنافسات الإقليمية والدولية».