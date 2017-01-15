اتهامات بتعطيل برلمان «كردستان العراق»



تاريخ النشر: الأحد 15 يناير 2017 أربيل (وكالات) أتهم رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد أمس، النظام السياسي في الإقليم بأنه لا يقبل بوجود برلمان فعال، لافتاً إلى أن البرلمان عمل على إنجاز مشروع قانون لتقديم المساعدة المالية لوسائل الإعلام لكنه توقف بسبب تعطيل البرلمان. وقال محمد، إن «النظام السياسي في الإقليم لا يقبل بوجود برلمان فعال فكيف سيسمح بوجود إعلام حر»، مشيراً إلى أن «احتكار وسائل الإعلام يهدف إرسال تلك المعلومة فقط التي يريدها المحتكرون إيصالها للمواطن». وأضاف، أن «برلمان كردستان عمل على إنجاز مشروع قانون لتقديم المساعدة المالية لوسائل الإعلام»، لافتاً إلى أن «تعطيل البرلمان تسبب في إيقاف ذلك المشروع».