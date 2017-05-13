الجزيرة.. بطل «دوري الخليج» في ليلة الأرقام القياسية والأهازيج

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجزيرة بطلاً لدوري الخليج العربي رسمياً مساء أمس، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وشهد ملعب الانتصارات احتفالية ضخمة لتتويج البطل بالدرع، وذلك عقب الفوز على الظفرة في ختام البطولة.

وتوج الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس شركة الجزيرة لكرة القدم، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة، وعبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، الفريق بالدرع.

ولم يكن مشهد الأمس مشهداً عادياً، حيث جاء مواكباً لقيمة البطل وحجم البطولة من خلال احتفالية رائعة تضمنت العديد من المشاهد المعبرة عن قيمة دوري الخليج العربي لدى الجميع.

وحطم الجزيرة بطل دوري الخليج العربي 2016- 2017، في طريقه نحو اللقب الثاني في تاريخه، كل الأرقام القياسية بوصوله إلى النقطة 68 كأعلى رصيد من النقاط أيضاً في تاريخ الدوري، وتجاوز «فخر العاصمة» بفوزه على الظفرة برباعية في الجولة الأخيرة أمس، الأهلي بطل النسخة الماضية 2015- 2016 وحامل الرقم القياسي السابق بـ 66 نقطة.