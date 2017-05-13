فرسان الإمارات أبطال كأس ويندسور الملكي للقدرة

لندن (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح أمس إنجاز فرسان الإمارات في سباق كأس ويندسور الملكي للقدرة بحضور جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

كما شهد السباق الذي أقيم في الحديقة الملكية لقصر ويندسور بإنجلترا الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث، بحضور ملك مملكة البحرين، وسمو ولي عهد دبي، وذلك على هامش فعاليات مهرجان رويال ويندسور للقدرة.

وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع جلالتها أطراف الحديث حول العلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المثمر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة على شتى الصعد.