حضرموت تحتفي بالنصر على الإرهاب

عدن (الاتحاد)

تواصل مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، احتفالاتها بمرور عام على تحرير المدينة من سيطرة تنظيم «القاعدة» الإرهابي بمساندة قوات التحالف العربي.

وأقامت قيادة لواءي الريان والدفاع الساحلي في المنطقة العسكرية الثانية حفلاً خطابياً وتكريمياً، بحضور عدد من القيادات المحلية والعسكرية.

وأكد وكيل أول محافظة حضرموت عمر علي بن حبريش أن «الانتصارات على قوى الشر والإرهاب ستظل نقطة فاصلة نحو تقدم وازدهار حضرموت»، لافتاً إلى أن حضرموت تشهد منذ عام على تحريرها متغيرات متعددة، ونجاحات مستمرة، على صعيد الاستقرار الأمني والخدمي.

وأشاد بالدور الذي لعبته دول التحالف العربي، على رأسها الإمارات في عملية تحرير ساحل حضرموت، وإعادة تطبيع الخدمات المختلفة، والدعم الكامل لخلق استقرار عام في المناطق المحررة، داعياً الجيش والأمن إلى مواصلة جهودهم، ورفع درجات اليقظة والحس الأمني، والتنبه لأي أعمال مشبوهة، تحاول من خلالها خلايا إرهابية الإضرار بمصلحة وأمن واستقرار حضرموت.