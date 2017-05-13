خطة أمنية لتأمين مديرية «دوعن» من «القاعدة»



تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017 حضرموت (الاتحاد) أعلنت السلطات العسكرية في حضرموت أمس، عن تنفيذ خطة أمنية شاملة خلال الأيام القادمة لتأمين مديرية «دوعن» وتعقب عناصر تنظيم «القاعدة». وأفاد مصدر عسكري لـ «الاتحاد» بأن قوات النخبة أعلنت حالة الاستنفار الأمني والعسكري في دوعن، وأطلقت حملة لتمشيط عدد من المناطق الجبلية والنائية القريبة، كما قامت بإغلاق عدد من الطرقات الرئيسة، من بينها «عقبة بضة» التي تربط دوعن بمناطق أخرى واصلة لمحافظة شبوة المجاورة. وأضاف المصدر أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ الحملة العسكرية والأمنية لتعقب عناصر «القاعدة» وتأمين المديرية.