الحكومة اليمنية تؤكد خلو المحافظات المحررة من «الكوليرا»

عدن (وام)

أكدت الحكومة اليمنية خلو المحافظات المحررة من أي إصابات بوباء «الكوليرا» فيما أكد أطباء في مدينة لودر بمحافظة أبين تسجيل حالة وفاة وأكثر من 50 حالة مشتبه بها بالوباء.

وأكد وزير الداخلية اليمني اللواء حسين عرب، خلو المناطق المحررة من أية إصابة بالكوليرا وأن ما ظهر قبل عدة أشهر ماهي إلا حالات مشتبهة وإسهال مائي حاد. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الوزير اليمني أكد خلال لقائه برئيس منتدى العالم الإنساني العالمي هاني البنا ومدير مؤسسة الإغاثة الإسلامية عبدالرحمن المحرابي استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المنظمات الإغاثية.

وأكد وزير الداخلية أن الحكومة تستطيع فتح قنوات للمنظمات في جميع المحافظات اليمنية بدء من المهرة وصولا إلى صعدة، وذلك انطلاقاً من واجبها الوطني ومسؤوليتها الأخلاقية تجاه الشعب اليمني.

وفي ذات السياق، وجهت السلطات الصحية في محافظة أبين، تحذيرات من تفشي وباء «الكوليرا» عقب الإعلان عن حالة وفاة وأكثر من 50 حالة أخرى مشتبه بإصابتها بالمرض.

وأفاد أطباء في مستشفى «الشهيد محنف» في مدينة لودر، أن شخصاً توفي أمس جراء الإصابة بأعراض مشابهة للكوليرا، وأن 50 حالة أخرى تعاني من ذات الأعراض ويجري تقديم الخدمات الصحية لهم في المحجر الطبي الذي تم إقامته في المستشفى، مناشدين مكتب الصحة في أبين والمنظمات الصحية سرعة التدخل من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار المرض.