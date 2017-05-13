«الشرعية» تتقدم غرب تعز وتصعد عملياتها في الحديدة وحجة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي على منطقة «وادي الكبير» قرب قاعدة «خالد بن الوليد» العسكرية، في حين قتل 30 عنصراً من الميليشيات الانقلابية في غارات جوية للتحالف على بلدة «مقبنة» شمال غرب تعز، وصعدت المقاومة الشعبية من عملياتها العسكرية ضد الانقلابيين في محافظتي الحديدة وحجة، واحتدمت المعارك لليوم الثاني على التوالي بين الشرعية والانقلابيين في بلدة نهم شرق صنعاء.

وأعلن الجيش اليمني في بيان له أمس، أن قواته المدعومة بالمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على «وادي الكبير» المتاخم لمنطقة الهاملي في مفرق المخا شمال معسكر «خالد بن الوليد»، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت منذ أمس الأول.

وأضاف البيان أن القوات بقيادة لواء التهامي، سيطرت على «وادي الكبير»، وهو منطقة زراعية كثيفة الأشجار استخدمها الحوثيون في إقامة معسكر تدريبيي وقاعدة للانطلاق صوب المناطق المحاذية لمعسكر خالد، وأن الجيش سيطر بدايةً على مدرسة «مديخنة» قرب منطقة الهاملي بعد جبل السلطان، مشيراً إلى أن طيران التحالف العربي شن ثلاث غارات على مواقع للميليشيات الانقلابية على أطراف مدرسة مديخنة قبل أن تتمكن قوات الجيش من اقتحامها.

كما استهدفت سلسلة غارات جوية مواقع وأهداف للميليشيات في محيط معسكر خالد المتموضع شمال بلدة موزع على بعد 40 كيلومتراً إلى الشرق عن المخا، وأصابت تعزيزات عسكرية للحوثيين وقوات صالح في بلدة مقبنة شمال موزع.