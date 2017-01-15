القوات العراقية تسيطر على الضفة الشرقية لنهر دجلة

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

تمكنت القوات العراقية، أمس، من السيطرة على جامعة الموصل الواقعة في الساحل الأيسر للمدينة بشكل كامل، ورفع العلم العراقي فوق مبانيها، وذلك في إطار تقدمها في المناطق الشرقية من المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش». وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب أن «القوات العراقية تمكنت من تكبيد داعش خسائر فادحة في الأرواح والمعدات»، وأضاف أن «القوات دخلت الجامعة ومشطت المعهد التقني وكليتي الأسنان والآثار».

وقال سامي العارضي، قائد في جهاز مكافحة الإرهاب، إن القوات العراقية عثرت على مواد كيماوية استخدمها التنظيم في محاولة تصنيع أسلحة. وتقول الأمم المتحدة إن عناصر التنظيم الإرهابي استولوا على مواد نووية كانت تستخدم في أغراض البحث العلمي بجامعة الموصل عندما اجتاحوا المدينة عام 2014.

بدوره، قال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت في بيان، إن الشرطة الاتحادية تمكنت من السيطرة على حي «يارمجة» الشرقي بالكامل، فيما سيطرت قطعاتها على الضفة الشرقية للنهر، وقطعات فرقة الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية على حي «يارمجة» الغربي. وبحسب مجلس نينوى، فقد ارتفع عدد الأحياء المُستعادة من «داعش» شرق الموصل إلى أكثر من 50 حياً.

وأضاف أن «القوات سيطرت على الجزء الجنوبي للساحل الأيسر بدعم وإسناد من قبل طيران الجيش وطيران التحالف الدولي»، موضحاً أن القوات استولت أيضاً على 16 كاميرا مراقبة وكميات كبيرة من الصواريخ والمقذوفات الحربية، ومشطت 10 مبانٍ، وفككت ثلاثة أحزمة ناسفة خلال عمليات تفتيش المناطق المحررة في الساحل الأيسر.