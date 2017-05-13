80% من مستحقي «معاشات أبوظبي» إناث

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

كشف صندوق أبوظبي لمكافآت التقاعد والمعاشات عن أن نسبة الإناث المستحقات لمعاشات ذويهم المتقاعدين المتوفين زادت على 80٪، حيث كان عدد الأرامل 2926 سيدة وعدد بنات المتوفين 4224 فتاة وسيدة، و29 أختا لمتقاعد متوفٍ.

وبين التقرير الإحصائي السنوي، الذي أصدره الصندوق مؤخرا، أن إجمالي عدد مستحقي المعاش عن المتقاعد المتوفى بلغ 8917 مستحقا ومستحقة، وجاءت «الابنة» التي تحصل على معاش أبيها المتوفى في الفئة الأولى بنسبة 47% بعدد 4224 فتاة، وفي المرتبة الثانية «الأرامل» بنسبة 33% بعدد 2926 سيدة أرملة، والأبناء الذكور بنسبة 17% بعدد 1504 مستحقين لمعاش المتوفين، فيما بلغ عدد الأخوة (ذكورا وإناثا) 29 مستحقا والأحفاد 5 مستحقين. وحدد الصندوق المستحقين وشروط استحقاقهم، حيث إن الحد الأدنى للنصيب من المعاش هو 1000 درهم، ويكون للمستحقين سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين والذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها، حيث يحق لهم تقاضي أنصبة من معاش المؤمن عليه أو صاحب معاش التقاعد، وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وذلك أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

وفقا للصندوق، تشمل الفئات المستحقة للمعاشات: الأرمل/‏ الأرامل، الأولاد، الوالدين، الإخوة/‏ الأخوات، أولاد الابن، ويشترط لاستحقاق الابن أن لا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك حالات العاجز عن الكسب، والطالب بإحدى مراحل التعليم التي تتجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، ومن حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطاً في القطاع الخاص.

وأوضح الصندوق أن القانون يشترط لاستحقاق الفتاة أن لا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الأب أن يكون معتمداً في معيشته على المتوفى، ويشترط لاستحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة، ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفى ومستوفين الشروط، كما يشترط لاستحقاق أبناء الابن إذا كان والدهم متوفياً أو توفي بعد استحقاقه في المعاش أن ينتقل إليهم نصيب والدهم وذلك حسب الشروط. وأوضح التقرير الإحصائي للصندوق أن عدد المتقاعدين ذوي المستحق الواحد يشكل النسبة الأكبر، حيث بلغت 34% من المتقاعدين المتوفين، وكان عددهم 1075 مستحقا، فيما بلغ عدد المتقاعدين ممن لهم مستحقين اثنين 744 مستحقا بنسبة 24٪، والمتقاعدين الذين لديهم ثلاثة مستحقين كانت نسبتهم 15٪ بعدد 459 متقاعدا، فيما عدد المتقاعدين الذين لديهم أربعة مستحقين 298 متقاعدا بنسبة 9٪، فيما بلغ عدد المتقاعدين الذين لديهم مستحقين خمسة فأكثر 565 متقاعدا وبلغت نسبتهم نحو 18٪.