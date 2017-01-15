عواصم (وكالات)

أكد المرصد السوري الحقوقي أمس أن مقاتلي «داعش» شنوا فجر أمس، أعنف هجوم منذ عام على مناطق سيطرة القوات الحكومية في مدينة دير الزور المقسمة بين الجانبين وسط معارك شرسة وانفجارات عنيفة أوقعت 35 قتيلاً من القوات الحكومية وحلفائها والمسلحين. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «12 عنصراً على الأقل من قوات النظام وحلفائه، مقابل 20 مقاتلاً من التنظيم الإرهابي، قتلوا بالاشتباكات التي اعقبت الهجوم على مدينة دير الزور». ويسيطر «داعش» منذ يناير 2015 على أكثر من 60٪ من مدينة دير الزور ويحاصر مئتي ألف على الأقل من سكانها، بعد سيطرته في 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور الغنية بالنفط بمحاذاة الحدود العراقية.

وأفاد المرصد ووكالة الأنباء السورية الرسمية بمقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين جراء قذائف أطلقها التنظيم المتشدد على الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في المدينة. وتشهد المدينة منذ فجر أمس وفق المرصد، معارك محتدمة بين الطرفين مع شن المتشددين هجمات على محاور عدة وإقدامهم على تفجير أنفاق وإرسال انتحاريين، فيما ترد قوات النظام وحلفاؤها بشن غارات على مواقعهم داخل المدينة.

وذكر مصدر عسكري نظامي في دير الزور أن «داعش» يحشد قواته لمهاجمة دير الزور بهدف تحقيق خرق ميداني فيها، لافتاً إلى أن «الطيران الحربي استهدف خطوط امداد التنظيم في كافة محاور المدينة». وقال الجيش النظامي إنه «أفشل هجوم المتطرفين» الذي هدف إلى قطع الطريق بين المدينة والمطار العسكري الذي يحاول «داعش» السيطرة عليه منذ استيلائهم على المدينة.

من جهة أخرى، بدأت القوات النظامية والمسلحون الموالون لها صباح أمس، عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة تدمر الأثرية من تنظيم «داعش» المتطرف. وقال مصدر ميداني في القوات الحكومية إن العملية العسكرية يشارك فيها أكثر من 10 آلاف مقاتل، غالبيتهم من مجموعات الدفاع الوطني و«صقور الصحراء» ومجموعات «العقيد سهيل الحسن»، وتهدف إلى تحرير آبار الغاز والنفط في جزل والشاعر ومهر في مرحلتها الأولى، وتحرير مدينة تدمر في مرحلتها النهائية. وأوضح المصدر أن القوات المهاجمة تمكنت خلال الساعات القليلة الأولى من بدء العملية، من التقدم لمسافة 3 كلم عند المحور الشمالي الشرقي لمطار التيفور العسكري، في حين تعرضت المجموعات المهاجمة شرق المحطة الرابعة لنقل النفط القريبة من حقل جحار للغاز، لكمائن من مسلحي «داعش» وتكبدت خسائر بالأفراد والعتاد.