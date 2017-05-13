سفارة الدولة في روما تهيب بالمواطنين حمل وثائق السفر

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أهابت سفارة الدولة لدى الجمهورية الإيطالية بضرورة حمل مواطني الإمارات وثائقهم الثبوتية (جوازات السفر وبطاقات الهوية)، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 30 مايو الجاري، حيث تستضيف العاصمة الإيطالية روما اجتماعاً رفيع المستوى لمجموعة السبعة.

وأكدت السفارة عصر أمس، أنه يتعين على مواطني الدولة حمل أوراقهم الثبوتية، تحسباً للإجراءات الأمنية المشددة بنقاط التفتيش عبر جميع المنافذ الإيطالية البرية والبحرية والجوية، وكذا أثناء تجولهم داخل الأراضي الإيطالية، مشيرة إلى أهمية وصول المواطنين إلى المطارات بشكل مبكر، تجنباً للازدحام عند نقاط التفتيش، وتيسيراً للحاقهم بمواعيد رحلاتهم الجوية.

وتهيب السفارة بجميع مواطني الدولة الموجودين والقاطنين بالأراضي الإيطالية ضرورة تسجيل بياناتهم على نظام «تواجدي»، والتواصل مع سفارة الدولة في روما أو القنصلية العامة في ميلانو في حال حدوث أي طارئ، وبالاتصال على هواتف السفارة 00390636306100 أو رقم القنصلية العامة 00393356584064.