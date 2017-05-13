مايلي سايرس تصدر أغنية جديدة بإطلالة مختلفة

نيويورك (أ ف ب)

أصدرت مايلي سايرس، التي شهدت مسيرتها الفنية تقلبات عدة، أغنية جديدة تحمل اسم «ماليبو»، بأسلوب يذكر بذاك العائد للسبعينيات وبمظهر جديد.

وهذه الأغنية هي أولى الأغنيات المأخوذة من ألبوم جديد، من المرتقب أن يصدر في فترة لاحقة هذه السنة.

وتظهر الفنانة الشابة في فيديو كليب الأغنية، وهي تركض وتمرح، وترقص بشعر طويل على الشاطئ عند مغيب الشمس. ثم تستلقي في حقل ورود للتأمل.

وأوضحت سايرس أن أجواء هذه الأغنية تذكرها بزيارتها الأولى إلى شاطئ ماليبو الشهير في شمال غرب لوس أنجلوس. وهي كشفت في مقابلة حديثة مع مجلة «بيلبورد»، أن هذه الأغنية تذكرها بزواجها بالممثل الأسترالي ليام هيمسوورث التي شهدت تقلبات عدة. وكان الفنانان قد انفصلا ثم عادا لبعضهما.

وكشفت مايلي سايرس أنها ألفت كلمات «ماليبو» في سيارة أجرة، تابعة لـ«أوبر»، استقلتها لتصوير برنامج «ذي فويس».

وقد اشتهرت مايلي سايرس، البالغة من العمر 24 عاماً، بفضل مسلسل «هانا مونتانا» الذي أدت بطولته في مراهقتها، ثم استقطبت الأضواء بإطلالاتها ورقصاتها الغريبة والجريئة.