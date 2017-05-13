الألبوم الجديد لشاكيرا يكشف أسرار مدينة أسطورية

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت المغنية الكولومبية شاكيرا، أمس الأول الخميس، لمتتبعيها عبر خدمة «تويتر» البالغ عددهم نحو 45 مليونا أنها ستصدر ألبومها الجديد «إل دورادو» في 26 مايو الجاري.

سيكون هذا الألبوم الحادي عشر المسجل في الاستوديو للمغنية البالغة (40 عاما)، وهي من الفنانين الأميركيين اللاتينيين الذين حققوا أفضل المبيعات. ويشير عنوان هذا الألبوم الجديد إلى المدينة الأسطورية التي حاول المستكشفون الإسبان اكتشافها قبل قرون عدة في بلدها كولومبيا. وتمهيدا لهذا الألبوم أصدرت شاكيرا أغنية منفردة بعنوان «شانتاخي» وهي ثنائية مع الفنان الكولومبي مالوما، والتي تتناول الرغبة والتجربة. وكان شريط فيديو الأغنية الأسرع الذي يشاهد مئة مليون مرة عبر موقع «فيفو». وطرحت شاكيرا الشهر الماضي أغنية أخرى بعنوان «مي إناموري» تضمنت أنغام ريغي وتناولت فيها ارتباطها بلاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه الذي أنجبت منه طفلين. ويعود آخر البوم لشاكيرا إلى عام 2014. وقد صدر بالانجليزية وحمل عنوان «شاكيرا» وقد تناولت فيه موضوع الأمومة.

والتقت شاكيرا ببيكيه خلال تصوير فيديو-كليب «واكا واكا» الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم التي استضافتها جنوب أفريقيا عام 2010 وفاز بها المنتخب الإسباني.