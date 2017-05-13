كلمات لترامب.. تصدر في «ديوان شعري»

اوسلو (أ ف ب)

جمعت كلمات تفوه بها الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد ترامب من دون أي تعديل، في «مجموعة شعرية» في النرويج، فهو القائل في أحد الأيام «أنا أعرف الكلمات... وأستخدم أفضلها».

وقال كريس فيلت الذي أعد هذه المجموعة «ما يقوله ترامب أقرب إلى الشعر والخيال منه إلى الواقع».

وأوضح لصحيفة «افتينبوستن»، «نحن مصدومون لأن كلماته التي يبدو أنه لا يفكر فيها كثيراً أو يحضرها، سمحت له بالفوز بحملته الانتخابية».

ويحمل الديوان عنوان «ميك بويتري غريت اغين»، في إشارة إلى شعار حملة ترامب «ميك أميركا غريت اغين».

ومحتوى الكتاب يضم كلمات مأخوذة حصراً من خطابات ومقابلات وتصريحات أدلى بها ترامب البالغ 70 عاماً عبر السنين.

ومن المختارات التي حولت إلى قصيدة في الكتاب، ما قاله قبل عشر سنوات عن ابنته ايفانكا، ومدى علاقته بها. وقالت دار النشر «كاغه»، إنها أصدرت الكتاب في ألفي نسخة أولاً، وقد أرسلت إحداها إلى ترامب.