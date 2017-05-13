«الإمارات للدراجات» يحتفظ بالقميص الأزرق

أبوظبي (الاتحاد)

احتفظ فريق الإمارات للدراجات بالقميص الأزرق في طواف أبوظبي، ولا يزال الدراج السلوفيني بفريق الإمارات جان بولانك «ملك الجبل» والرابع في تصنيف الشباب، مع زملائه سيمون بيتيلي وفاليريو كونتي في المركز الخامس والسادس على التوالي.

وفاز سيلفان ديدييه من فريق «ب م سي ريسنج» بالمرحلة السادسة لطواف إيطاليا، فيما تنطلق المرحلة السابعة في كاستروفيلاري لمسافة 224 كلم، الـ 140 كلم الأولى من الطريق في الأغلب مسطحة مع نزول قصير بعد البداية، الجزء الأخير من المرحلة بعد قمة بوسكو ديل بيانيل هو الأكثر تعقيداً مع مرور الطريق عبر شوارع المدن والدوارات وإشارات المرور، حيث تنتهي المرحلة في منطقة ألبيروبيلو.

التصنيف العام بعد المرحلة: بوب جونجلز (فريق كويك- ستيب فلورز) 23:22:07

2 جيرينت توماس (فريق سكاي) 0:00:06، آدم ييتس (أوريكا - سكوت) 0:00:10 17 روي كوستا (فريق الإمارات) 00:00:46.

تصنيف الجبال بعد المرحلة السادسة:

1 جان بولانك (فريق الإمارات) بـ43 نقطة، 2 دانيال تكليهايمانوت (فريق دايمنشن داتا) بـ 23 نقطة، 3 إلنور زاكارين (فريق كاتوشا) بـ 18 نقطة.