بني ياس بطل كأس رئيس الدولة لـ «شباب الطائرة»

أسامة أحمد(دبي)

توج فريق الشباب بنادي بني ياس بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد فوزه على النصر 3/‏‏ 1 في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء أمس الأول بصالة العين، معززاً إنجاز فريق الناشئين بحصوله على درع الدوري قبل انتهاء المسابقة بـ 4 جولات، والذي سيتم تتويجه رسمياً مساء اليوم بصالة المعهد البترولي.

وقام محمد غانم المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، برفقة سالم نايف الكثيري، النائب الأول لرئيس اتحاد الطائرة، وحضور مبارك حارب زويد ومحمد الخوري عضوي مجلس إدارة الاتحاد، وحسين عبدالله البريكي عضو مجلس إدارة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، بتتويج لاعبي فريق بني ياس والجهازين الإداري والفني بالميداليات الذهبية والكأس.

وتضم القائمة الذهبية للسماوي عوض صالح المنصوري مدير فريق الشباب والناشئين، ومحمد فؤاد عبدالقادر مدرب فريقي الشباب والناشئين، وميسرة سعيد للعلاج الطبيعي، وصدام خان «عامل مهمات»، واللاعبين مبارك المنصوري، أحمد العامري، عيسى محمد المنصوري، عبدالله محمد بامعبد، عبدالله أحمد العامري، فارس كرامة عوض، غيث محمد الشامسي، علي سعيد صالح، عبدالرحمن مبارك عوض، مبارك طويرد المنهالي، أحمد رمضان أحمد، محمد حسن الشيزاوي، يوسف مزاحم، سيف عبدالله الصيعري، راشد إبراهيم الحمادي.

وأكد محمد غانم المنصوري، رئيس شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، أن «شباب الطائرة» يستحق الكأس الغالية، مشيراً إلى أنها ثمرة دعم واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، والمتابعة المستمرة للواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة النادي.

وأعرب المنصوري عن سعادته بتتويج فريق الطائرة بعد منافسة قوية مع جميع الفرق، خصوصاً في المباراة الختامية أمام النصر، وأكد أن البطولة شهدت تنافساً قوياً وكان لاعبو بني ياس عند حسن الظن بهم وعلى قدر الثقة، حيث استطاعوا أن يظفروا باللقب بعد أن قدموا مستويات عالية خلال المسابقة لتحصد المراحل السنية «الثنائية» بالفوز بدوري الناشئين وكأس الشباب، مشيراً إلى أن القادم أفضل، خاصة أن فرق المراحل السنية بالنادي على الطريق الصحيح مما يبشر بالخير.

ونقل سالم نايف الكثيري تهنئة رئيس وأعضاء اتحاد الكرة الطائرة لأسرة نادي بني ياس بحصول فريق الشباب على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن مسابقات المراحل السنية المختلفة تشهد تطوراً كبيراً من موسم لآخر نتيجة لتعاون الأندية، وخصوصاً أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح الذي ينعكس إيجاباً على مسيرة الأندية والمنتخبات الوطنية المختلفة.

وهنأ رياض المنهالي، مدير اللعبة، اللاعبين والجهازين الإداري والفني، مشيراً إلى أن إنجاز ناشئي وشباب الطائرة لم يأت من فراغ، وإنما يعد بكل المقاييس نتاجاً منطقياً للجهد المبذول على الصعد كافة.

ووجه عوض المنصوري، مدير فريقي الشباب والناشئين، الشكر إلى اللاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال الموسم ليقطفوا الثمار بحصولهم على الكأس الغالية عن جدارة واستحقاق، مشيداً بمحمد فؤاد مدرب الناشئين والشباب، على ما قام به من عمل، مما كان له المردود الإيجابي في الحصول على لقبي الناشئين والشباب.