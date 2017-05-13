الرماية والجودو والكاراتيه تبدأ المشوار اليوم

أحمد جمال الدين (باكو)

انطلقت أمس، فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي تحضنها باكو عاصمة أذربيجان بمشاركة 6000 رياضي من 57 دولة من 3 قارات، واحتفت الدول برفع أعلامها في مقر القرية الرياضية التي شهدت تفاعلاً مع الفقرات الاستعراضية والفلكلورية عقب مراسم رفع علمي البلد المستضيف والدورة.

ويستهل اليوم منتخبنا لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» مشواره، حيث تشهد منافسات المسدس والبندقية والأطباق مشاركة 201 رام ورامية يمثلون 23 دولة بعد اعتذار الكويت وفلسطين ويتنافس رماة التراب الـ 18 اليوم وغداً على مدى 3 جولات، بإجمالي 125 طبقا يتأهل في نهايتها أفضل ستة رماة ليتنافسوا على الميداليات الثلاث، ويمثلنا في هذه الفئة حمد بن مجرن الكندي، وظاهر حمد العرياني وعبد الله محمد بوهليبة.

وكان التدريب الرسمي أمس قد شهد صعوبة كبيرة في الرمي بسبب الرياح خاصة وأن الميادين مفتوحة، ويواجه رماة منتخبنا منافسة قوية مع رماة تركيا ومصر وقطر وأذربيجان.

ويشارك أحمد الحفيتي، ولطيفة يعقوب المازمي في رماية ضغط الهواء التي ستقام داخل الصالة المغطاة بمجمع الرماية الأولمبي.