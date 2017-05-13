«القفال 27».. السباق إلى المجد

دبي (الاتحاد)
بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ينطلق في السادسة من صباح اليوم النسخة الـ 27 لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، بمشاركة 120 سفينة، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويعد ختام فعاليات الموسم البحري في دبي.
وتأتي إقامة السباق مواصلة للرسالة التي أرساها سمو راعي الحدث بتثبيت إقامة السباق سنوياً كإحدى الملاحم التراثية التي تعيد أبناء الجيل الحالي إلى حياة الماضي، حيث تذكرهم بتضحيات الآباء والأجداد في سعيهم لإيجاد لقمة العيش والبحث عن الرزق البحر، والذي شكل الملاذ الآمن لهم في الماضي.
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ويتنافس المشاركون على جوائز مالية تصل إلى 10 ملايين درهم، إضافة إلى ثلاث سيارات (رينج روفر وتويوتا لاندكروزر ونيسان باترول) ستقدم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى المجسمات التراثية التي تحمل شكل السفينة التقليدية، وأيضاً كأس القفال الغالية، إلى جانب تتويج أبطال المرحلة الأولى بين صير بونعير وجزيرة القمر.
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