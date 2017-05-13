مطلوب تشديد الرقابة على المنشطات في «الهجن»

دبي (الاتحاد)

طالب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتشديد الرقابة على المنشطات في سباقات الهجن المحلية، وقال: حالياً في دبي تم اكتشاف أكثر من 500 حالة، وذلك بفحص أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، فكيف سيكون الحال لو تم فحص جميع الهجن العشرة الأوائل في الشوط؟ سنجد الرقم تضاعف لأكثر من ألف حالة، وهنا يجب وضع عقوبات رادعة، والعمل على ضبط من يحضر المواد المنشطة، سواء من مواطنين أو أجانب، واتخاذ عقوبات جنائية بحقهم.

وأكد سموه أن الرقابة على المنشطات في سباقات الخيل أمر يحتذى به، وأشاد سموه بقرار عقوبة المدرب مصبح المهيري، وقال: أبصم بالأصابع العشرة على هذا القرار، ويجب تطبيق العقوبات على الجميع، وهو ما نأمل برؤيته في سباقات الهجن أيضاً.

وأوضح سموه «نوعية الأرضية تلعب دوراً في تفوق خيول الإمارات من عدمه في كأس دبي العالمي، خصوصاً أنها تتفوق بالعادة على الأرضية العشبية، فيما الأرضية رملية نوعاً ما في ميدان».

وكشف سموه أن ما حدث مع الجواد «ثندر سنو» في سباق كنتاكي أمر لم يتم تفسيره، وقال: عند فتح بوابة الانطلاق قام الجواد بحركات مثل «الروديو» ولم ينطلق، وحينما اطلعنا عليه في اليوم التالي وجدناه بكامل صحته.