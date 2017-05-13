حمدان بن راشد: الألعاب الفردية حققت نتائج أفضل من منتخب الكرة

مراد المصري (دبي)

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، أن رياضتنا ليست بخير وهي بحاجة إلى صراحة أكثر في حال أردنا تعديل الأوضاع، وتحقيق ما تتطلع إليه الإمارات، حيث إن ما نراه ليس صحيحاً ولا ينفعنا.

جاء ذلك خلال الحوار السنوي المفتوح مع وسائل الإعلام الذي عقده سموه في مجلس الفهيدي بمناسبة انطلاق النسخة الـ27 لسباق القفال للقوارب الشراعية، بحضور الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتحدث سموه عن قضية النصر مع فاندرلي التي شغلت الساحة الرياضية هذا الموسم، وقال: أخبرتني إدارة النصر أنه كان يحمل الجنسية الإندونيسية حينما لعب في قطر، وهذه ليست أول مرة يحصل فيها النصر على لاعب مجنس (بالإشارة إلى خيمينيز)، كحضور لاعبين في أندية دون ذكر أسماء مجنسين، ولكن طلبت منهم أخذ رأي الاتحاد قبل القيام بالخطوة، حيث وافق لهم، وبهذا جاوبوني أن الاتحاد أجاز الأمر وهو ما جعلني أوافق، أنا لا أحب المخالفة ولكن هذا الذي حدث بالضبط.

وقال سموه: في كرة القدم يمكن أن يلعب اللاعب بجنسية مختلفة، وجنسية اللاعب صحيحة وليس كما تناول الإعلام في الصحف، والذي قلب الأمور بوصف الجنسية بالمزورة، وهي غير مزورة، حيث اتصلنا بالقنصل هنا والذي تواصل مع الحكومة الإندونيسية.