الريسي يشيد بإطلاق اسم «أبوظبي» على «الجينيس الفرنسي»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، بإطلاق اسم «أبوظبي» على سباق الجينيس الفرنسي الذي يقام غداً بمضمار دوفيل العريق، للمرة الأولى منذ قيام هذا الحدث منذ 135 عامًا، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ24 لسلسلة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

ويتألف الحدث من سباقين للخيول العربية لمسافة 1000 متر للمهرات، و2000 متر للمهور، ويعتبر موازياً لسباق الجينيز الانجليزي، وأحد أهم السباقات الكلاسيكية، ويستقطب نخبة قوية من أفضل الخيول العربية الأصيلة.

وتقدم اللواء الريسي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمهم اللامحدود للفروسية، خصوصاً الخيول العربية الأصيلة، وإلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما أشاد باللجنة المنظمة لسلسلة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وقال «إطلاق اسم «أبوظبي» على واحد من أهم وأعرق السباقات الفرنسية، يعتبر نقلة كبيرة ومميزة للنسخة الـ24 من هذه السلسلة التي ساهمت في أعلاء شأن الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم».

وأضاف «جهود أصحاب السمو الشيوخ، الداعمة للخيول العربية في كل مكان في العالم، تعتبر استمراراً للنهج الذي أرساه طيب الذكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي كان قدوة في التعريف بالخيول العربية الأصيلة ووضعها في المكان الذي يليق بها».