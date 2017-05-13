صراع الأقوياء على كأس «الوثبة ستاليونز»

عصام السيد (الجزائر)

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث يقام اليوم سباقان لكأس الوثبة ستاليونز في الجزائر، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم تزيد من عام إلى عام، إضافة للفعاليات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.

ويشهد مضمار ميدان سباق الخيل بالخروبة (الجزائر)، انطلاقة سباقين لكأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الذي يتضمن كأس زايد وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا» وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ «أم الإمارات» هوليود 2017 والمؤتمر العالمي لخيول السباق مراكش 2017، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة.

يذكر بأن جوائز سباقات كأس الوثبة ستاليونز (5 ألاف يورو)، وتم رفع جوائزها المالية من أجل ترغيب مربي الخيول في الاهتمام بتربية الخيول، من أجل إثراء قاعدة سباقات الخيول العربية الأصيلة في الإمارات وعلى صعيد العالم.

يذكر أن شركة الوثبة ستاليونز تقدم خدمة للمربين من خلال التشبيه الطبيعي، وعبر اللقحات الحيوية المجمدة، وتتعامل مع عملائها بخمس لغات، ومسؤولة عن التسويق والترويج لتربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وتخضع لشروط خاصة لعملية التشبيه، حسب القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وفي فرنسا، وعلى سبيل المثال يجب أن يتوافق اختيار الفرس مع الفحل المناسب، وهي أمور فنية متخصصة.