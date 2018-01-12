مقتل عشرات الانقلابيين بمعارك وغارات في اليمن تدمير صاروخ أطلقه الحوثيون في سماء نجران



تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018 الرياض، صنعاء (الاتحاد، وكالات) نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، في اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي أمس، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الحدود السعودية. وأشارت المصادر إلى أن الدفاعات الجوية استهدفت الصاروخ الباليستي، وتمت عملية تفجيره وتدميره في سماء منطقة نجران، ولم تنتج عنه أي أضرار، نظراً لدقة التعامل معه وقت اعتراضه. وأكد الدفاع المدني في نجران، عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية نتيجة اعتراض قوات الدفاع الجوي صاروخاً باليستياً. وسقط العشرات من المتمردين الحوثيين، قتلى وجرحى أمس، في هجمات متفرقة لقوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي في عدة جبهات، فيما دمر طيران التحالف العربي مواقع وتعزيزات للميليشيات في أكثر من موقع، مخلفاً خسائر بشرية ومادية في صفوفها. وأحكمت قوات الجيش اليمني أمس، سيطرتها على مرتفعات جبلية في بلدة القبيطة شمال محافظة لحج. سقوط عشرات الحوثيين بهجمات لـ «الشرعية» في الجبهات