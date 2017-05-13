الذهب يرتفع بمخاوف من السياسية الأميركية

لندن (رويترز)

ارتفع الذهب أمس ليتجه لإنهاء الأسبوع على صعود طفيف حيث أججت الإقالة المفاجئة لرئيس مكتب التحقيقات الاتحادي بالولايات المتحدة مخاوف المستثمرين وعززت الطلب على المعدن حتى مع اتجاه الدولار صوب أقوى أسبوع له هذا العام. وبحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1228.61 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب 0.5% في الجلسة السابقة مسجلاً أكبر مكاسبه ليوم واحد في شهر.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1229.26 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية إلى 16.39 دولار وأصبحت بصدد أول زيادة أسبوعية لها في 4 أسابيع.