الجزائر تشتري 470 ألف طن قمحاً

هامبورج، باريس (رويترز)

قال تجار أوروبيون أمس، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى نحو 470 ألف طن من قمح الطحين، و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة أغلقت يوم الأربعاء. والمنشأ خياري لصنفي الحبوب، إلا أن التجار قالوا إنهم يعتقدون أن من المرجح توريد الشعير من منطقة البحر الأسود. وقدر البعض حجم صفقة الشعير بنحو 70 ألف طن.

وقدر البعض نطاق سعر القمح بين 198 و198.50 دولار للطن شاملاً تكاليف الشحن، وقال آخرون إنه بين 197.75 و199 دولاراً للطن. وبلغ سعر الشعير نحو 167 إلى 169 دولاراً للطن شاملاً تكاليف الشحن حسبما ذكروا.

وطلبت الجزائر في المناقصة شحن الكميات خلال شهر يوليو.